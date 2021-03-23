Для благоустройства набережной в Сланцах из бюджета выделят почти 19 млн рублей

Берег реки Плюсса в Сланцевском районе благоустроят в рамках сотрудничества с Эстонией. Согласно данным портала госзакупок, на новую набережную потратят больше 18 млн рублей.

Как сообщается на портале госзакупок, во вторник, 23 марта прошел электронный аукцион на поиск подрядчика, который займется благоустройством набережной реки Плюсса в городе Сланцы. Начальная цена контракта составила 18 миллионов 752 тысячи рублей. Средства будут выделяться из местной казны.

Из техзадания следует, что подрядчику предстоит обустроить спортивную и детскую площадки. В качестве дорожного покрытия исполнитель выложит тротуарную плитку, а также выделит место под парковку т ярмарку. Все работы должны будут закончить до ноября 2021 года.

Также известно, что проект набережной будут реализовывать в рамках сотрудничества Эстонии и России.