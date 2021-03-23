«Пежо» загорелся на Выборгском шоссе, не проехав даже 100 метров после автосервиса

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидец выложил кадры с места возгорания автомобиля марки «Peugeot» на Выборгском шоссе. Как отметил автор снимков, пожар случился сразу после того, как машина выехала из автосервиса.

"Пежо" загорелся на Выборгском шоссе, не проехав даже 100 метров после автосервиса Петербург, загорелся автомобиль, ДТП, Выборгское шоссе, аварияФото: ДТП и ЧП/Санкт-Петербург
"Пежо" загорелся на Выборгском шоссе, не проехав даже 100 метров после автосервиса Петербург, загорелся автомобиль, ДТП, Выборгское шоссе, аварияФото: ДТП и ЧП/Санкт-Петербург
"Пежо" загорелся на Выборгском шоссе, не проехав даже 100 метров после автосервиса Петербург, загорелся автомобиль, ДТП, Выборгское шоссе, аварияФото: ДТП и ЧП/Санкт-Петербург

Кадры с места происшествия выложили в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. Как отметил очевидец, авто загорелся через 80 метров после выезда из автосервиса, где производился ремонт бензонасоса.

О пострадавших источник не сообщает.

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