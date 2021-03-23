«Пежо» загорелся на Выборгском шоссе, не проехав даже 100 метров после автосервиса

Очевидец выложил кадры с места возгорания автомобиля марки «Peugeot» на Выборгском шоссе. Как отметил автор снимков, пожар случился сразу после того, как машина выехала из автосервиса.
Фото: ДТП и ЧП/Санкт-Петербург
Фото: ДТП и ЧП/Санкт-Петербург
Фото: ДТП и ЧП/Санкт-Петербург
Кадры с места происшествия выложили в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. Как отметил очевидец, авто загорелся через 80 метров после выезда из автосервиса, где производился ремонт бензонасоса.
О пострадавших источник не сообщает.
Вам будет интересно
Жуткое ДТП произошло у съезда на проспект Косыгина. Очевидец поделился видеокадрами с места происшествия. Видеоматериал опубликовали в группе ДТП и ЧП...
20.03.2021 221