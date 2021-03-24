Певицу Зару за 990 тысяч рублей пригласят в Выборг на День Победы

Певица Зарифа Мгоян, известная под сценическим псевдонимом Зара, выступит в Выборге на празднике, приуроченном к годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Согласно тендеру на сайте госзакупок, Зара выступит 9 мая на Красной площади в Выборге. Контракт с певицей заключен на 990 тысяч рублей от имени районного центра культуры.

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В контракте указано, что начало мероприятия – в 21:30. Выступать Зарифа Мгоян будет 45 минут.