Спортсмены из Ленобласти взяли бронзу на Чемпионате мира по зимнему триатлону

Автор: Гузель Галимова
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В Андорре завершились соревнования чемпионата мира по зимнему триатлону. 

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Источник: Online47

Сборная России стала лидером по числу медалей на чемпионате, получив одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Две бронзовых награды заслуженно достались спортсменам из Ленобласти — Ярославу Куриленко и Анастасии Непомилуевой. 

Во второй день юниоры Анастасия и Ярослав завоевали серебро в смешанной эстафете.

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23.03.2021 147
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