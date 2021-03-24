В Андорре завершились соревнования чемпионата мира по зимнему триатлону.
Сборная России стала лидером по числу медалей на чемпионате, получив одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Две бронзовых награды заслуженно достались спортсменам из Ленобласти — Ярославу Куриленко и Анастасии Непомилуевой.
Во второй день юниоры Анастасия и Ярослав завоевали серебро в смешанной эстафете.
Вам будет интересно
Юниорка из Ленобласти Анастасия Бобина заняла третье место на Первенстве России по фристайлу среди юношей и девушек (13-15 лет) в...
23.03.2021 147