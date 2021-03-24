В Андорре завершились соревнования чемпионата мира по зимнему триатлону.

Сборная России стала лидером по числу медалей на чемпионате, получив одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Две бронзовых награды заслуженно достались спортсменам из Ленобласти — Ярославу Куриленко и Анастасии Непомилуевой.

Во второй день юниоры Анастасия и Ярослав завоевали серебро в смешанной эстафете.