Заксобрание предоставило Гатчине статус столицы Ленобласти

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 24 марта проголосовали за законопроект, меняющий устав региона. Он вступит в силу после подписания губернатором.

Теперь в качестве места нахождения высших должностных органов государственной власти будут указаны Гатчина и Санкт-Петербург. При этом большинство сотрудников правительства – петербуржцы.

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По словам председателя комитета правового обеспечения Ларисы Красненко, переезд будет производится постепенно. В перспективе возможен запуск скоростного электропоезда в Гатчину.