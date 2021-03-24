Александр Дрозденко избран зампредом Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

Губернатора Ленобласти повторно избрали на должность заместителя председателя Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Голосование проходило тайно.

Александр Дрозденко, обращаясь к участникам заседания, заявил, что главным приоритетом своей деятельности в Конгрессе считает повышение эффективности местного и регионального управления, рост социального взаимопонимания и качества жизни людей.

Напомним, Александр Дрозденко будет представлять Россию на Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы в 2021–2026 годах. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин. Также по мнению экспертов, Александр Дрозденко стал самым устойчивым губернатором СЗФО и третьим по России.