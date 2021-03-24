Ленобласть в пятерке лучших в России по лесовосстановлению

Федеральное агентство лесного хозяйства подвело итоги по посадкам леса в 2020 году. Ленинградская область заняла пятое место в России и второе в Северо-Западном федеральном округе.

В 2020 году в Ленинградской области искусственное лесовосстановление проведено на площади 8,9 тысяч га. На площади 425 га высажены деревья для компенсации леса, задействованного при инвестиционных проектах.

Вам будет интересно Заксобрание предоставило Гатчине статус столицы Ленобласти Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 24 марта проголосовали за законопроект, меняющий устав региона. Он вступит в силу после подписания губернатором. Теперь... 24.03.2021 100

Общая площадь лесовосстановления в 2020 году в регионе составила 19,1 тысяч га, на 27% перевыполнив план нацпроекта «Экология». Также в 2021 году на территории Ленобласти произойдет усиление лесного надзора. Будет проходить дополнительное патрулирование лесных участков.