Ленобласть в пятерке лучших в России по лесовосстановлению

Автор: Сергей Агутин
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Федеральное агентство лесного хозяйства подвело итоги по посадкам леса в 2020 году. Ленинградская область заняла пятое место в России и второе в Северо-Западном федеральном округе.

В 2020 году в Ленинградской области искусственное лесовосстановление проведено на площади 8,9 тысяч га. На площади 425 га высажены деревья для компенсации леса, задействованного при инвестиционных проектах.

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24.03.2021 100

Общая площадь лесовосстановления в 2020 году в регионе составила 19,1 тысяч га, на 27% перевыполнив план нацпроекта «Экология». Также в 2021 году на территории Ленобласти произойдет усиление лесного надзора. Будет проходить дополнительное патрулирование лесных участков.

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