Температурный рекорд 1938 года побит 24 марта в Петербурге

Как сообщают в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 марта в Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1938 года.

Во второй половине дня воздух прогрелся до +11 °C. Тем самым был перекрыт показатель 1938 года в +10,6 °C.

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Итоговое значение максимальной температуры воздуха в Санкт-Петербурге будет известно в 21:00 по Москве.