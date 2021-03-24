Кот предсказатель из эрмитажа стал любимцем болельщиков во время матчей 2018 года. Теперь от него ждут новых прогнозов на предстоящих играх.

В преддверии скорых матчей чемпионата Европы по футболу, организаторы в Петербурге решили снова вернуть эрмитажного кота Ахилла для предсказания результатов игр.

Вице-губернатора Петербурга Борис Пиотровский рассказал, что пушистый предсказатель хорошо себя проявил во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Болельщики очень полюбили кота-оракула и снова хотели бы ждать его новых прогнозов. Решение будет принято, если конечно, Ахилл согласится, добавил Пиотровский.

В 2018 году Ахилл верно предсказал результаты четырёх матчей, однако затем три раза подряд кот указал на команду, которая проиграла. Об этом рассказали 78.ru.