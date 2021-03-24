В башне Святого Олафа появится лифт в конце 2022 года

Для удобства посетителей смотровой площадки знаменитая башня в Выборге обзаведется лифтом уже в конце следующего года.

Пресс-служба правительства Ленобласти в среду, 24 марта сообщила, что в конце 2022 года в башне Святого Олафа в Выборгском районе появится лифт. Идея была одобрена Министерством культуры. Также ведомство выступит заказчиком проекта.

Лифт будет предназначаться, прежде всего, для пожилых людей и семей с детьми.

Ранее ivbg.ru писал о том, что в сети появились макеты башни Святого Олафа.