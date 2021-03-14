Макеты башни Святого Олафа в Выборге после реставрации показали в сети

В социальной сети «ВКонтакте» появились макеты башни.

Источник: vk.com/vyborg_news

В сообществе «Интересный Выборг», появились макеты из тендерной документации. Изображения показывают, как будет выглядеть башня после реставрации.

Отмечается, что по плану в башне предусмотрен монтаж панорамного лифта. Будут реставрирована кладка стен и обновлены лестницы.

Также башня будет подсвечиваться по принципу Wall-washing.