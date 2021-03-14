Макеты башни Святого Олафа в Выборге после реставрации показали в сети

Автор: Александр Селиванов
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В социальной сети «ВКонтакте» появились макеты башни.

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Макеты башни Святого Олафа в Выборге после реставрации показали в сети Россияне, Россия, реставрация Выборга, Реставрация в России, Реставрация в Ленобласти, реставрация, Наследие, Ленобласть, Выборгский район, Выборг, Башня Святого Олафа, башни
Макеты башни Святого Олафа в Выборге после реставрации показали в сети Россияне, Россия, реставрация Выборга, Реставрация в России, Реставрация в Ленобласти, реставрация, Наследие, Ленобласть, Выборгский район, Выборг, Башня Святого Олафа, башни
Макеты башни Святого Олафа в Выборге после реставрации показали в сети Россияне, Россия, реставрация Выборга, Реставрация в России, Реставрация в Ленобласти, реставрация, Наследие, Ленобласть, Выборгский район, Выборг, Башня Святого Олафа, башни
Макеты башни Святого Олафа в Выборге после реставрации показали в сети Россияне, Россия, реставрация Выборга, Реставрация в России, Реставрация в Ленобласти, реставрация, Наследие, Ленобласть, Выборгский район, Выборг, Башня Святого Олафа, башни

В сообществе «Интересный Выборг», появились макеты из тендерной документации. Изображения показывают, как будет выглядеть башня после реставрации.

Отмечается, что по плану в башне предусмотрен монтаж панорамного лифта. Будут реставрирована кладка стен и обновлены лестницы.

Также башня будет подсвечиваться по принципу Wall-washing.

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04.03.2021 336
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