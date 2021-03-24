Первый запуск фонтанов в Петергофе намечен на конец апреля

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Петергоф-Центр

В среду, 24 марта появилась информация о начале сезона фонтанов в Петергофе. Сообщается, что попасть на открытие можно будет, купив билет в Нижний парк.

Как сообщает пресс-служба ГМЗ «Петергоф», фонтаны начнут свою работу 24 апреля. Билеты поступят в продажу за две недели до указанной даты. После указанной даты фонтаны будут работать ежедневно.

Ровно месяц остался до начала летнего сезона в Петергофе — первый пуск фонтанов в 2021 году будет выполнен 24 апреля, — говорится в объявлении музея-заповедника.
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24.03.2021 29
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