Первый запуск фонтанов в Петергофе намечен на конец апреля

В среду, 24 марта появилась информация о начале сезона фонтанов в Петергофе. Сообщается, что попасть на открытие можно будет, купив билет в Нижний парк.

Как сообщает пресс-служба ГМЗ «Петергоф», фонтаны начнут свою работу 24 апреля. Билеты поступят в продажу за две недели до указанной даты. После указанной даты фонтаны будут работать ежедневно.

Ровно месяц остался до начала летнего сезона в Петергофе — первый пуск фонтанов в 2021 году будет выполнен 24 апреля, — говорится в объявлении музея-заповедника.