В Ленобласти стало меньше разбоев, грабежей и угонов, но выросла экономическая преступность

На территории Ленобласти в 2020 году зарегистрировано всего 27 427 преступлений, из них 10 131 — это тяжкие и особо тяжкие.

По наиболее опасным видам преступлений наблюдается снижение динамики — в том числе против личных и имущественных прав граждан, сообщил замначальника ГУ МВД по Ленинградской области Виктор Борисенко.

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Так, на 44% уменьшилась доля зарегистрированных в регионе изнасилований, 30% — квартирных краж, 26% – угонов, 22% — разбойных преступлений, 14% – вымогательств, 8% — грабежей и на 7% — убийств.

При этом число выявленных экономических преступлений увеличилось на 53% — 1 292 факта. В 2020 году раскрыто 718 таких преступлений.