Россиян могут обязать регистрироваться в соцсетях по паспорту

У новых пользователи соцсетей и мессенджеров хотят запрашивать паспортные данные. С такой инициативой выступил Роскомнадзор.

В случае одобрения проекта все лица, желающие зарегистрироваться в соцсетях, также будут должны предоставлять адрес проживания, номер телефона и электронную почту. Эту же информацию нужно будет предоставлять при регистрации в мессенджерах.

В документе отмечается, что согласие на обработку данных можно будет дать как через собственную платформу сети, так и через единую информационную систему Роскомнадзора. При втором варианте пользователь пройдет верификацию с помощью портала госуслуг.

Напомним, с 1 марта любую информацию о пользователе нельзя будет получать «по умолчанию». По закону, человек сам решает, какие конкретно данные (Ф.И.О., мобильный телефон, электронная почта, адрес и т. п.) можно будет использовать публично, а какие останутся приватными. Кроме того, операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу пользователей.