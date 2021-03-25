В Ленобласти в шестой раз прошел выездной День донора

Акция проходит на предприятиях и в организациях Ленобласти.

Общественная палата Ленобласти совместно с региональным Центром крови в шестой раз организовали выездной День донора. Желание участвовать в акции изъявили 50 человек, 34 из них были допущены медиками. В результате Центр получил 15 литров донорской крови для спасения жизней.

Ранее мы рассказывали, что с 1 апреля в России отменят целый ряд льгот, введенные на фоне пандемии COVID-19. Россияне не будут получать новогодние выплаты в размере 5 тысяч рублей. Работающим гражданам старше 65 лет будет недоступно оформление больничных листов для соблюдения режима самоизоляции.