Беглов подписал соответствующее постановление, опираясь на данные об эпидемиологической обстановке.

До 30 апреля продлили запрет на проведение публичных мероприятий, работу ночных клубов, курение кальянов. Сохраняются и ранее введенные ограничения, в том числе «масочный режим» в общественном транспорте.

С 25 марта молодожены могут приглашать в ЗАГС до 40 гостей, раньше количество было значительно меньше. Максимальное число участников спортивных, физкультурных, зрелищных, торжественных, досуговых и других мероприятий повысили до 75 человек.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге от COVID-19 вакцинировались более 330 тысяч человек. Полный курс из двух прививок закончили 243 тыс. петербуржцев.