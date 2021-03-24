Полный курс из двух прививок закончили 243 тыс. петербуржцев.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев сообщил статистику по вакцинации в городе. По его словам, первую дозу вакцины получили 332 тыс. жителей, а полный цикл завершили 243 тыс. человек.

403 242 дозы вакцины «Спутник V» отправили в город с начала вакцинации. Вакцинацией занимались 129 пунктов, из которых 107 в поликлиниках, 3 — федеральные учреждения и 19 — в частных организациях. Помимо стационарных пунктов, есть 17 выездных прививочных бригад.

Для петербуржцев есть несколько способов записаться на вакцинацию: звонок на 122, онлайн-портал «Здоровье петербуржца», виртуальные колл-центры поликлиник и портал «Госуслуги». Об этом рассказали 78.ru.