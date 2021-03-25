«Весне дорогу!»: в Петербурге заметили пигалиц, предвещающих наступление тепла — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Источник: vk.com / Каждой твари по паре / Павел Глазков
Источник: vk.com / Каждой твари по паре / Павел Глазков

У птиц есть интересная особенность. При проблемах с кишечником они способны сами поставить себе клизму. Для этого они используют свой длинный клюв и очень гибкую шею.

Павел Глазков, биолог-блогер, поделился радостной вестью со своими подписчиками в соцсетях. Он запечатлел возвращение пигалиц, которые прилетают прямо перед наступлением теплой весны. По другому пернатых называют чибисы.

Как отметил блогер, чибисы к нам прилетают одними из первых, зачастую, как в этом году, когда еще лежит снег. Среди птиц Ленинградской области, чибисы принадлежат к числу наиболее ранних мигрантов. В наши края они прилетают во второй половине марта, но бывают и исключения. Зиму птицы проводят во Франции и Италии.

Внешне птицы размером примерно с голубя. Чибисов легко узнать и по характерному полету. У птиц очень широкие, с квадратными вершинами крылья. Есть у птиц интересная особенность. При проблемах с кишечником они способны сами поставить себе клизму. Для этого у них есть длинный клюв и очень гибкая шея. Об этом рассказали 78.ru.

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