У птиц есть интересная особенность. При проблемах с кишечником они способны сами поставить себе клизму. Для этого они используют свой длинный клюв и очень гибкую шею.

Павел Глазков, биолог-блогер, поделился радостной вестью со своими подписчиками в соцсетях. Он запечатлел возвращение пигалиц, которые прилетают прямо перед наступлением теплой весны. По другому пернатых называют — чибисы.

Как отметил блогер, чибисы к нам прилетают одними из первых, зачастую, как в этом году, когда еще лежит снег. Среди птиц Ленинградской области, чибисы принадлежат к числу наиболее ранних мигрантов. В наши края они прилетают во второй половине марта, но бывают и исключения. Зиму птицы проводят во Франции и Италии.

Внешне птицы размером примерно с голубя. Чибисов легко узнать и по характерному полету. У птиц очень широкие, с квадратными вершинами крылья. Есть у птиц интересная особенность. При проблемах с кишечником они способны сами поставить себе клизму. Для этого у них есть длинный клюв и очень гибкая шея. Об этом рассказали 78.ru.