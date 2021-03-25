Программы энергосбережения помогли Ленобласти сэкономить почти 1,4 млрд рублей

Внедрение энергосберегающих технологий в Ленобласти позволило сэкономить 1,393 млрд руб бюджетных средств.

“Бережливые энергосберегающие технологии очень важны. При небольших вложениях экономия энергии может составлять до 30%. Нужно предусмотреть в бюджете серьезные инвестиции под реальные программы энергосбережения”, — отметил Александр Дрозденко.

Власти Ленобласти заключили с частными инвесторами 131 энергосервисный контракт по различным видам энергосберегающих мероприятий. В их рамках было заменено на энергосберегающие почти 50 тысяч уличных светильников и еще 12,5 тысяч внутренних. Помимо этого соцобъекты оснастили автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами, смонтировали на объектах энергоэффективные системы освещения.

Сейчас прорабатывается вопрос модернизации систем уличного освещения в 16 муниципальных образованиях.

В этом году в Гатчине была произведена полная реконструкция городского освещения — старые осветительные лампы были заменены на новые светодиодные светильники российского производства.