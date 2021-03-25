В Ленобласти создается дирекция особо охраняемых территорий

Александр Дрозденко 25 марта на заседании правительства Ленинградской области поручил ускорить учреждение дирекции особо охраняемых территорий.

«Нам необходима организация, которая будет заниматься развитием инфраструктуры экологических маршрутов, контролировать и решительно пресекать нарушения в ООПТ», – заявил Александр Дрозденко

По словам главы региона, только такая организация поможет сохранить порядок на особо охраняемых территориях.

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В ходе заседания был изучен проект закона, определяющий принципы деятельности ГКУ «Дирекция особо охраняемых территорий Ленинградкой области» и регламентирующий полномочия в сфере ООПТ.