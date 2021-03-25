Ленобласть и прокуратура заключили соглашение о взаимодействии

Соглашение о взаимодействии между Ленинградской областью и прокуратурой региона заключено 25 марта в областном Доме правительства.
Подписи под документом поставили губернатор Александр Дрозденко и прокурор Борис Марков. Глава региона подчеркнул важность взаимодействия с надзорными органами на всех этапах деятельности.
«Наше сотрудничество с прокуратурой носит стратегический характер, направлено на защиту интересов жителей Ленинградской области, служит делу развития региона», – сообщил Александр Дрозденко
Глава региона дал высокую оценку сотрудничеству с прокуратурой в рамках приведения нормативной базы Ленобласти в соответствие с федеральными законами. Также Александр Дрозденко выразил благодарность за поддержку в вопросах лесопользования, экологии, оборота отходов, защиты прав обманутых дольщиков.
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25.03.2021 101