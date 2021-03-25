Счет игры 4:3 в пользу сборной Соснового Бора.

Товарищеский матч был организован главой города Михаилом Воронковым. Он и возглавил сборную своего города. В его команде играли сотрудники муниципалитета, предприятий и организаций города.

Соперниками сосновоборцев была команда областного Правительства под предводительством советника губернатора Ленобласти Сергея Кузьмина.

Не смотря на острый накал борьбы, в матче прослеживался товарищеский дух матча. С начала игры Сосновоборская сборная взяла инициативу в свои руки. Но сборная Правительство успешно отбивалась и даже в один момент сравнялась с соперниками, но чемпионами все-равно стали сосновоборцы. Счет игры 4:3 в пользу сборной Соснового Бора.

Сборная Ленобласти предложила матч-реванш на открытом стадионе. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города Сосновый Бор.