Сборная Соснового Бора обыграла команду Правительства Ленобласти в товарищеском матче по мини-футболу

Автор: Анастасия Щербакова
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Источник: https://vk.com/meriasosnovybor

Счет игры 4:3 в пользу сборной Соснового Бора.

Товарищеский матч был организован главой города Михаилом Воронковым. Он и возглавил сборную своего города. В его команде играли сотрудники муниципалитета, предприятий и организаций города.

Соперниками сосновоборцев была команда областного Правительства под предводительством советника губернатора Ленобласти Сергея Кузьмина.

Не смотря на острый накал борьбы, в матче прослеживался товарищеский дух матча. С начала игры Сосновоборская сборная взяла инициативу в свои руки. Но сборная Правительство успешно отбивалась и даже в один момент сравнялась с соперниками, но чемпионами все-равно стали сосновоборцы. Счет игры 4:3 в пользу сборной Соснового Бора.

Сборная Ленобласти предложила матч-реванш на открытом стадионе. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города Сосновый Бор.

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