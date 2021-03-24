СКА обыграл «Динамо» в Москве со счетом 3-1

Завершился четвертый матч полуфинала Западной конференции КХЛ, в котором петербургский СКА уверенно забрал победу у московского «Динамо».

Хоккейный матч прошел в среду, 24 марта в Москве и закончилась со счетом 3:1 в пользу петербургской команды.

В петербургской команде отличилась Владимир Ткачёв (25 минута), Йоонас Кемппайнен (35 минута) и Артем Швец-Роговой (57 минута). В команде оппонентов шайбу в ворота на 59-й минуте удалось забросить только Ивану Игумнову.

Теперь СКА остается совсем немного до выхода в финал Западной конференции КХЛ. На данный момент счет в серии до четырех побед стал 3–1 в пользу армейцев. Пятый матч пройдет в Санкт-Петербурге в пятницу, 26 марта.