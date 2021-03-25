Актриса была известна по роли Королевы в известном советском фильме «Двенадцать месяцев».

Сегодня, 25 марта, из жизни ушла актриса Петербургского ТЮЗа и заслуженная артистка России Лиана Жвания. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского ТЮЗа им. Брянцева. Артистка скончалась в результате продолжительной болезни в возрасте 71 года.

Лиана Жвания больше всего была известна по роли Королевы в известном советском фильме «Двенадцать месяцев». В ТЮЗ она пришла совсем молодой артисткой в 1972 году, прослужив в нем долгие 50 лет. Среди других известных работ актрисы — «Наш Чуковский», «Конёк-Горбунок», «Свои люди — сочтёмся» (Липочка), «Борис Годунов» (Марина Мнишек), «Ундина» (Графиня Берта); «Бонжур, месье Перро!» (Королева Маргарита), «Крошка Цахес» (Певица). Об этом рассказали 78.ru.