На профессора Матвеева, отрицавшего холокост, возбудили уголовное дело

Вебинар для учителей Ленобласти, на котором профессор Владимир Матвеев высказал свою точку зрения насчет холокоста, в итоге закончился возбуждением уголовного дела.

Как сообщает Фонтанка со ссылкой на прокуратуру области 25 марта, по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма») было заведено уголовное дело. Как считает следствие, Матвеев отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран.

«В ходе выступления один из лекторов в утвердительной форме сообщил слушателям вебинара, что массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны не было, назвал Холокост «мифом» и «выдумкой», — отметили в ведомстве.