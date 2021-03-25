В Кингисеппе изъяли более 3 тысяч немаркированных пачек сигарет

Автор: Анастасия Щербакова
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сигареты
Фото: Северо-Западное таможенное управление

Общее число найденных сигаретных пачек без маркировки составило 3117 единиц. Находку обнаружили сотрудники таможни в одной из торговых точек Кингисеппа.

Как сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления в четверг, 25 марта, партия табачных изделий в основном состояла из известных марок. В ходе проверки на реализуемой продукции не было обнаружено акцизных марок, что является серьезным правонарушением.

Стоимость найденных 3117 пачек сигарет превышает 150 тысяч рублей. Продукция была изъята из оборота. В отношении организации, торговавшей сигаретами без маркировки, возбуждено административное дело. Скорее всего, продавцам придется платить штраф до 300 тысяч рублей.

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