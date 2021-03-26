У химика из Мурино нашли 12 килограммов наркотиков

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 25 марта полицейские пришли с обысками по делу о наркопроизводстве в квартиры по трем адресам в Санкт-Петербурге и в Мурино во Всеволожском районе.

По версии следствия, организовал производство 31-летний петербуржец. В его квартире на Суздальском шоссе обнаружено около 10 граммов растительного наркотика.

Синтетическое вещество он производил вместе с 28-летним химиком из Мурино. В его квартире на улице Шувалова найдено больше 12 килограммов синтетического наркотика.

В квартире на проспекте Обуховской Обороны задержаны 32-летний помощник химика и 34-летний мужчина, занимающийся продажей. У них при себе было около 305 граммов синтетического наркотика.

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25.03.2021 123
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