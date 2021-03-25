Фото: у закладчика из Петербурга нашли 1,5 кг наркотика и наркоплантацию в Назии

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, в ночь на 23 марта у дома № 39 по проспекту Шаумяна в Санкт-Петербурге задержан 24-летний мужчина, имеющий при себе пакет с синтетическим наркотиком массой 1,01 граммов.

Фото: у закладчика из Петербурга нашли 1,5 кг наркотика и наркоплантацию в Назии фото, Санкт-Петербург, Назия, Ленинградская область
Фото: у закладчика из Петербурга нашли 1,5 кг наркотика и наркоплантацию в Назии фото, Санкт-Петербург, Назия, Ленинградская область
Фото: у закладчика из Петербурга нашли 1,5 кг наркотика и наркоплантацию в Назии фото, Санкт-Петербург, Назия, Ленинградская область
Фото: у закладчика из Петербурга нашли 1,5 кг наркотика и наркоплантацию в Назии фото, Санкт-Петербург, Назия, Ленинградская область

По версии следствия, ныне задержанный занимался сбытом наркотиков посредством закладок. Запрещенный товар приобретался через интернет-магазин в даркнете.

Во время обысков по месту жительства изъяты еще несколько пакетов с синтетическим наркотиком общей массой 1471,3 граммов. В ходе обыска в арендованном задержанным доме в Назии обнаружены наркотики растительного происхождения и оборудование для культивации.

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Фото: у закладчика из Петербурга нашли 1,5 кг наркотика и наркоплантацию в Назии фото, Санкт-Петербург, Назия, Ленинградская область
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