Ленобласть стала лидером России по эффективности и прозрачности госзакупок

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Ленинградская область вошла в число лидеров рейтинга эффективности и прозрачности государственных закупок в России в 2020 году.

Ленобласть стала лидером

Соответствующий приз вручен на XVI Всероссийском Форуме-выставке «Госзаказ». Высокие результаты в рейтинге Ленинградская область показывает ежегодно.

Достигать высоких показателей удается благодаря эффективной политике в сфере закупок. К участию в тендерах активно привлекается малое предпринимательство и социально ориентированные НКО.

«Для закрепления достигнутых результатов мы продолжим повышать профессионализм заказчиков и участников закупок», – сообщил председатель областного комитета государственного заказа Денис Толстых
Вам будет интересно
Ленобласть стала лидером России по эффективности и прозрачности госзакупок Ленинградская область, госзакупки
Санатории Ленобласти вошли в десятку лучших альтернатив южным курортам для отдыха с кешбэком
Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг самых популярных регионов России для отдыха и лечения в санаториях по программе туристического кешбэка, не...
26.03.2021 62

Запланированы внедрение новых и модернизация существующих возможностей информационной системы. Также будет совершенствоваться нормативная правовая база в сфере закупок.

Автор