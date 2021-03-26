Ленобласть стала лидером России по эффективности и прозрачности госзакупок

Ленинградская область вошла в число лидеров рейтинга эффективности и прозрачности государственных закупок в России в 2020 году.

Соответствующий приз вручен на XVI Всероссийском Форуме-выставке «Госзаказ». Высокие результаты в рейтинге Ленинградская область показывает ежегодно.

Достигать высоких показателей удается благодаря эффективной политике в сфере закупок. К участию в тендерах активно привлекается малое предпринимательство и социально ориентированные НКО.

«Для закрепления достигнутых результатов мы продолжим повышать профессионализм заказчиков и участников закупок», – сообщил председатель областного комитета государственного заказа Денис Толстых

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Запланированы внедрение новых и модернизация существующих возможностей информационной системы. Также будет совершенствоваться нормативная правовая база в сфере закупок.