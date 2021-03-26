Фестиваль “Мгинские мосты” в Ленобласти объединит более 250 поэтов со всего мира

В поселке Мга Кировского района Ленобласти 27 марта стартует ХIII Международный литературный фестиваль «Мгинские мосты».

В фестивале примут участие 260 поэтов и прозаиков из России и зарубежных стран, среди них – 39 авторов в возрасте от 10 до 18 лет. Ленобласть будут представлять писатели из 10 районов. Всего на фестиваль подали 530 заявок.

Гостей фестиваля ждут музыка, рассказы, стихи, выставки изобразительного искусства и многое другое. В качестве почетных гостей приглашены певец и композитор Геннадий Старков, поэт Борис Орлов и автор-исполнитель собственных песен Алексей Носов.

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В этом году фестиваль посвящен 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. С более подробной программой мероприятия можно ознакомится по ссылке.