В Ленобласти стартует ХVI Международный детско-юношеский конкурс «Метелица»

На сцене Дворца искусств Ленинградской области стартует ХVI Международный детско-юношеский конкурс «Метелица».

На нем будут представлены вокалисты и исполнители на народных инструментах. Торжественное открытие мероприятия запланировано на 26 марта. В 2021 году оно посвящено 160-летию со дня рождения создателя Великорусского оркестра Василия Андреева.

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Также на сцене выступят коллективы из Санкт-Петербурга и Тулы, народная артистка республики Татарстан Ольга Вайсбеккер, заслуженные артисты России Аркадий Бурханов и Игорь Сенин, лауреаты международных конкурсов.