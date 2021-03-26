Жители Ленобласти сами выберут лучшие из 27 проектов благоустройства, и их реализуют

Автор: Сергей Агутин
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В мае 2021 года жители выберут лучшие проекты благоустройства парков, набережных и площадей в 27 городах Ленинградской области.

Все дизайн-проекты разработаны специалистами на архитектурном хакатоне, Центром компетенций по формированию городской среды и администрациями поселений.

Голосование будет проходить в период с 26 апреля по 30 мая на сайте 47.gorodsreda.ru за следующие объекты:

  • Сквер со стороны ул. Вишнякова, ул. Садовая в Бокситогорске.
  • Парк им. 40-летия ВЛКСМ в Волхове.
  • Территория в границах ул. Победы, Магистральная, Дружбы, Связи во Всеволожске.
  • Пересечение ул. Хрустицкого и Гатчинского шоссе в Волосово.
  • Батарейная гора в Выборге.
  • Территория между Гатчинской больницей и жилыми домами №48, 52, 56 по пр-т 25 Октября в Гатчине.
  • Территория между железной дорогой и ул. Центральная в Кудрово.
  • Зона отдыха вдоль реки Ижора в Коммунаре.
  • Территория возле ДК в Кингисеппе.
  • Сквер «Спортивный» в Киришах.
  • Пешеходная зона на ул. Ладожской в Кировске.
  • Озеро Озерко в Лодейном Поле.
  • Набережная Луги в Луге.
  • Территория от Охтинской аллеи до Петровского бульвара в Мурино.
  • Территория перед ДК в Никольском.
  • Пеллинский экопарк в Отрадном.
  • Набережная в Пикалево.
  • Нечетная сторона пешеходной зоны пр-т Ленина в Подпорожье.
  • Лесопарковая зона у культурного центра «Карнавал» в Приозерске.
  • Центральная аллея в Черной Речке в Сертолово.

Проекты-победители будут выполнены в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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