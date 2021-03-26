Жители Ленобласти сами выберут лучшие из 27 проектов благоустройства, и их реализуют

В мае 2021 года жители выберут лучшие проекты благоустройства парков, набережных и площадей в 27 городах Ленинградской области.
Все дизайн-проекты разработаны специалистами на архитектурном хакатоне, Центром компетенций по формированию городской среды и администрациями поселений.
Голосование будет проходить в период с 26 апреля по 30 мая на сайте 47.gorodsreda.ru за следующие объекты:
- Сквер со стороны ул. Вишнякова, ул. Садовая в Бокситогорске.
- Парк им. 40-летия ВЛКСМ в Волхове.
- Территория в границах ул. Победы, Магистральная, Дружбы, Связи во Всеволожске.
- Пересечение ул. Хрустицкого и Гатчинского шоссе в Волосово.
- Батарейная гора в Выборге.
- Территория между Гатчинской больницей и жилыми домами №48, 52, 56 по пр-т 25 Октября в Гатчине.
- Территория между железной дорогой и ул. Центральная в Кудрово.
- Зона отдыха вдоль реки Ижора в Коммунаре.
- Территория возле ДК в Кингисеппе.
- Сквер «Спортивный» в Киришах.
- Пешеходная зона на ул. Ладожской в Кировске.
- Озеро Озерко в Лодейном Поле.
- Набережная Луги в Луге.
- Территория от Охтинской аллеи до Петровского бульвара в Мурино.
- Территория перед ДК в Никольском.
- Пеллинский экопарк в Отрадном.
- Набережная в Пикалево.
- Нечетная сторона пешеходной зоны пр-т Ленина в Подпорожье.
- Лесопарковая зона у культурного центра «Карнавал» в Приозерске.
- Центральная аллея в Черной Речке в Сертолово.
Проекты-победители будут выполнены в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».