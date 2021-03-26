Жители Ленобласти сами выберут лучшие из 27 проектов благоустройства, и их реализуют

В мае 2021 года жители выберут лучшие проекты благоустройства парков, набережных и площадей в 27 городах Ленинградской области.

Все дизайн-проекты разработаны специалистами на архитектурном хакатоне, Центром компетенций по формированию городской среды и администрациями поселений.

Голосование будет проходить в период с 26 апреля по 30 мая на сайте 47.gorodsreda.ru за следующие объекты:

Сквер со стороны ул. Вишнякова, ул. Садовая в Бокситогорске.

Парк им. 40-летия ВЛКСМ в Волхове.

Территория в границах ул. Победы, Магистральная, Дружбы, Связи во Всеволожске.

Пересечение ул. Хрустицкого и Гатчинского шоссе в Волосово.

Батарейная гора в Выборге.

Территория между Гатчинской больницей и жилыми домами №48, 52, 56 по пр-т 25 Октября в Гатчине.

Территория между железной дорогой и ул. Центральная в Кудрово.

Зона отдыха вдоль реки Ижора в Коммунаре.

Территория возле ДК в Кингисеппе.

Сквер «Спортивный» в Киришах.

Пешеходная зона на ул. Ладожской в Кировске.

Озеро Озерко в Лодейном Поле.

Набережная Луги в Луге.

Территория от Охтинской аллеи до Петровского бульвара в Мурино.

Территория перед ДК в Никольском.

Пеллинский экопарк в Отрадном.

Набережная в Пикалево.

Нечетная сторона пешеходной зоны пр-т Ленина в Подпорожье.

Лесопарковая зона у культурного центра «Карнавал» в Приозерске.

Центральная аллея в Черной Речке в Сертолово.

Проекты-победители будут выполнены в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».