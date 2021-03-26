В рамках нацпроектов «Жилье и городская среда», «Демография», «Культура» работают над 19 социальными объектами.

Подводя итоги рабочей недели, председатель комитета по строительству Ленобласти Константин Панкратьев рассказал выступил с докладом в прокуратуре. В рамках исполнения нацпроектов «Жилье и городская среда», «Демография», «Культура», Константин Панкратьев рассказал о ходе работ над 19 социальными объектами.

Среди них — 7 объектов образования строят по «Стимулу», 6 домов — по программе расселения аварийного жилья 2019-2025 годов, 5 объектов спорта по федеральному проекту «Спорт-норма жизни» и одно здание реконструируют для размещения школы искусств. Об этом рассказали в комитете по строительству Ленинградской области.