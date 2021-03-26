Коммунисты Ленобласти и Москвы вступили во внутрипартийную борьбу – на кону кресло Зюганова

Как сообщает online47.ru, внутрипартийный раскол в рядах КПРФ в может привести к тому, что фракция сознательно сдаст избирательную кампанию в Ленинградской области в 2021 году.
В феврале 2021 года группа партийных функционеров – член Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь Пензенского обкома Георгий Камнев и коммунист из Подмосковья Виктор Царихин – при силовой поддержке охранников не допустила на заседание партийных делегатов из Выборгского и Всеволожского районов.
В итоге за закрытыми дверями с поста первого секретаря Ленинградского обкома сместили Андрея Попова и поставили на его место молодого Виктора Царихина. Ранее он отвечал в московском ЦК КПРФ за работу с молодежью. А о своем назначении в Ленинградскую область узнал за три дня до региональной партийной конференции.
Областные коммунисты прямо называют Виктора Царихина ставленником депутата Государственной думы, партийного лидера Юрия Афонина. И когда они публично выразили недовольство рейдерским захватом с помощью обращения на имя Геннадия Зюганова, было подготовлено постановление об их роспуске с полной перерегистрацией всех членов партии.
Однако Выборгские и Всеволожские члены КПРФ почти единогласно отказались подчиниться постановлению и принять новое руководство. Позднее к внутрипартийной оппозиции примкнул Тихвинский район. И еще три района разделяют подобные идеи.
Вероятность компромисса невысока – прецедентов об отмене постановления о роспуске в КПРФ не существует. Кулуарных договоров тоже не будет – все упирается в амбиции Юрия Афонина, который планомерно ставит на ключевые посты своих людей. Аналогичная схема была проведена в Удмуртской республике в 2017 году. Там также сняли первого секретаря с поста руководителя депутатской фракции КПРФ, даже не пригласив к диалогу. Схожие партии разыгрываются прямо сейчас в Мурманске, Хакасии, Новосибирске и Орловской области.
Все эти люди затем проголосуют за Юрия Афонина, когда кресло лидера покинет Геннадий Зюганов. По версии online47.ru, интерес Афонина – материальный. Членские и спонсорские взносы составляют не более 17% партийной кассы КПРФ. Основной источник финансирования – поддержка политических партий из бюджета Российской Федерации, которая в случае коммунистов составляет не менее 1 млрд рублей в год.
Опираясь на слухи, но не называя их источники, online47.ru отмечает, что руководящий операцией по захвату Ленинградского обкома Камнев рассчитывает получить за это партийную поддержку на выборах в Государственную Думу. Аналогичные интересы у несостоявшегося кандидата в губернаторы региона Вадима Гришкова и депутата Законодательного собрания Евгения Тирона.
А Николай Кузьмин и Регина Илларионова политической карьерой не интересуются. Они выказывают лояльность команде Афонина, чтобы сохранить места в Законодательном собрания или хотя бы получить руководящие позиции в обкоме.
Бывший первый секретарь регионального обкома подчеркнул, что схема Афонина с захватом партийной власти может дать сбой в Ленинградской области, сказав прямо: «Это наша Родина. Это наша земля. Это наш губернатор. Мы здесь хозяева, а не москвичи».