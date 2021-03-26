Коммунисты Ленобласти и Москвы вступили во внутрипартийную борьбу – на кону кресло Зюганова

Как сообщает online47.ru, внутрипартийный раскол в рядах КПРФ в может привести к тому, что фракция сознательно сдаст избирательную кампанию в Ленинградской области в 2021 году.

В феврале 2021 года группа партийных функционеров – член Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь Пензенского обкома Георгий Камнев и коммунист из Подмосковья Виктор Царихин – при силовой поддержке охранников не допустила на заседание партийных делегатов из Выборгского и Всеволожского районов.

В итоге за закрытыми дверями с поста первого секретаря Ленинградского обкома сместили Андрея Попова и поставили на его место молодого Виктора Царихина. Ранее он отвечал в московском ЦК КПРФ за работу с молодежью. А о своем назначении в Ленинградскую область узнал за три дня до региональной партийной конференции.

Областные коммунисты прямо называют Виктора Царихина ставленником депутата Государственной думы, партийного лидера Юрия Афонина. И когда они публично выразили недовольство рейдерским захватом с помощью обращения на имя Геннадия Зюганова, было подготовлено постановление об их роспуске с полной перерегистрацией всех членов партии.

Однако Выборгские и Всеволожские члены КПРФ почти единогласно отказались подчиниться постановлению и принять новое руководство. Позднее к внутрипартийной оппозиции примкнул Тихвинский район. И еще три района разделяют подобные идеи.

«Мы отступать не собираемся, потому что правда за нами. При этом, как мне кажется, подвижек со стороны Геннадия Зюганова тоже не будет. Всем просто плевать, что происходит с партией в Ленинградской области», – рассказал Андрей Попов

Вероятность компромисса невысока – прецедентов об отмене постановления о роспуске в КПРФ не существует. Кулуарных договоров тоже не будет – все упирается в амбиции Юрия Афонина, который планомерно ставит на ключевые посты своих людей. Аналогичная схема была проведена в Удмуртской республике в 2017 году. Там также сняли первого секретаря с поста руководителя депутатской фракции КПРФ, даже не пригласив к диалогу. Схожие партии разыгрываются прямо сейчас в Мурманске, Хакасии, Новосибирске и Орловской области.

Все эти люди затем проголосуют за Юрия Афонина, когда кресло лидера покинет Геннадий Зюганов. По версии online47.ru, интерес Афонина – материальный. Членские и спонсорские взносы составляют не более 17% партийной кассы КПРФ. Основной источник финансирования – поддержка политических партий из бюджета Российской Федерации, которая в случае коммунистов составляет не менее 1 млрд рублей в год.

Опираясь на слухи, но не называя их источники, online47.ru отмечает, что руководящий операцией по захвату Ленинградского обкома Камнев рассчитывает получить за это партийную поддержку на выборах в Государственную Думу. Аналогичные интересы у несостоявшегося кандидата в губернаторы региона Вадима Гришкова и депутата Законодательного собрания Евгения Тирона.

А Николай Кузьмин и Регина Илларионова политической карьерой не интересуются. Они выказывают лояльность команде Афонина, чтобы сохранить места в Законодательном собрания или хотя бы получить руководящие позиции в обкоме.

«Они просто не понимают, куда лезут. <…> Это – Ленинградская область. Это один из четырех самых лучших и прогрессивных регионов в России. Здесь губернатора поддерживает более 80% населения. Меня потом обвинили в том, что я поддерживаю Александра Дрозденко. И что? Это как в любом доме. У нас двери могут быть разного цвета, красные, синие, желтые. Но мы по одному коридору все идем. И в одном доме живем», – резюмирует Андрей Попов

Бывший первый секретарь регионального обкома подчеркнул, что схема Афонина с захватом партийной власти может дать сбой в Ленинградской области, сказав прямо: «Это наша Родина. Это наша земля. Это наш губернатор. Мы здесь хозяева, а не москвичи».