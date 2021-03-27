Фото: звезды водят разноцветные хороводы по ночам над озером Волоярви

Охотникам за северным сиянием 26 марта удалось запечатлеть на камеру яркое движение звезд в лесах Всеволожского района.

Хоровод звезд попал в объектив камеры Дарины Соболь.

«А пока в городе облачно и серо, на болотах водят хоровод разноцветные звезды», – подписала фотографии Соболь

С помощью комбинированной съемки ей удалось передать движение звезд. Сначала камера записывает неподвижные объекты, например, фон. И только потом яркие и движущиеся объекты. Такой след звезды оставляют примерно за 30 минут непрерывной съемки.

Фото: @_topotkotov