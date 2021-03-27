Мошенник продал пенсионерке за 95 тысяч искусственную шубу вместо норковой в Гатчине

По информации ivbg.ru, 26 марта в полицию Гатчинского района обратилась 81-летняя жительница Гатчины.

К ней на улице Новоселов 24 марта подошел неизвестный возрастом около 50 лет. Мужчина предложил купить норковую шубу за 95 тысяч рублей. Женщина согласилась на сделку, сняла деньги в банкомате и передала продавцу.

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Уже дома пенсионерка поняла, что ее обманули. Шуба была изготовлена не из норки, а из искусственного меха. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.