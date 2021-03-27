Ровно 10 лет «Выборгская ракета» Виталий Петров финишировал на подиуме «Формулы 1»

Ровно 10 лет назад – 27 марта 2011 года – впервые в истории Ф1 российский гонщик Виталий Петров финишировал на подиуме и навсегда вписал Выборг и Ленинградскую область в историю мирового автоспорта.

«Это большое и знаменательное событие в моей карьере. Я шел к такому высокому результату всю свою жизнь, – написал тогда Виталий Петров

Финиш выборгского спортсмена вызвал восторг не только у спортивных, но и у федеральных СМИ. Одним из самых ярких заголовков того времени сал: «Свершилось! Над трассой «Формулы 1» впервые в истории поднялся российский флаг».

Существует распространенная точка зрения, что профессиональная трасса возле Приозерска, способная принять этап «Формулы 1», появилась именно благодаря победе «Выборгской ракеты».