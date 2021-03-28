Еще 102 жителя Ленобласти заразились COVID-19 — данные на 28 марта

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти за последние сутки выявили 102 новых случая COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 39 578 человек, выздоровели — 36 580.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).
  • Волосовский район: Сумино (+1), Курковицы (+1), Торосово (+1).
  • Волховский район: Волхов (+5), Кисельня (+1).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+15), Кудрово (+3), Щеглово (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Павлово (+1), Углово (+1), Колтуши (+1), Кирпичный Завод (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+3), Первомайское (+1), Рощино (+2), Советский (+1), Ольшаники (+1), Приморск (+1), Ленинское (+4), Новинка (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+5), Войсковицы (+1), Малое Верево (+2), Коммунар (+2), Котельниково (+1), Пудость (+2).
  • Кингисеппский район: Войносолово (+1).
  • Киришский район: Кириши (+7).
  • Кировский район: Кировск (+2), Отрадное (+2), Шум (+1), СНТ «Рассвет» (+1), Валовщина (+2).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Мехбаза (+1).
  • Лужский район: Луга (+1), Володарское (+2).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+2).
  • Приозерский район: Починок (+1), Красноозерное (+2).
  • Сланцевский район: Сланцы (+3), Отрадное (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+1).
  • Тосненский район: Тельмана (+2), Никольское (+3), Красный Бор (+1).
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