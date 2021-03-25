Андрей Саран, зампред комитета по здравоохранению предположил, что стремительное увеличение числа заболевших Covid-19 начнется в конце апреля.

Вероятности появления третьей волны вируса может поспособствовать появление новых штаммов и мутаций, уже распространяющихся по стране. Рост заболеваемости может остановить только вакцинация. По мнению чиновника, в городе должно быть привито порядка 1,2 млн человек, а Минздрав вообще считает, что необходимо в два раза больше. Однако текущие показатели вакцинации далеки от необходимых -в Петербурге это число составляет 250 тысяч человек.

Чиновник добавил, что вакцинироваться от COVID-19 нужно через полгода после выздоровления, так как иммунитет к этому времени уже ослабевает.