Порывистый ветер, дождь и до +11 градусов ждут жителей Ленобласти 29 марта

В понедельник, 29 марта, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В большинстве районов пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -2…+3°C, днем +6…+11°C. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ранее в Гидрометцентре пообещали россиянам теплую весну и лето. С апреля по сентябрь средние температуры воздуха в России будут около нормы и даже выше. Теплая погода в Северо-Западном федеральном округе ожидается уже в апреле.