Редкое собрание Гоголя с его личной печатью выставлено на аукцион за 2,8 млн рублей

Это первое и единственное прижизненное собрание сочинений Гоголя с оттиском личной печати писателя на обороте титульного листа.

Кроме того, именно оно напечатано на той самой «мерзкой бумаге».

«Издание сочинений моих вышло не в том вполне виде, как я думал, и виною, разумеется, этому я, не распорядившись аккуратнее. Книги, я воображал, выйдут благородной толщины, а вместо того они такие тоненькие. Подлей типографщик дал мерзкую бумагу», – писал Гоголь об этом собрании

Собрание, напечатанное и опубликованное еще при жизни Николая Гоголя, выставит на продажу аукционный дом «Литфонд». До нашего времени других экземпляров почти не дошло. Причина – как раз в той самой тонкой бумаге.