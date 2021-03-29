С 1 апреля стартует подача документов в первые классы школ Ленобласти

В школах Ленобласти 1 апреля в девять часов утра стартует подача документов в первые классы.

У родителей будущих первоклассников есть три варианта подачи заявления:

Онлайн. Необходимо зайти на Необходимо зайти на портал «Современное образование Ленобласти» или на портал Госуслуг Ленобласти , найти услугу «Запись в школу» и заполнить электронную форму заявления. Когда оно будет обработано, родителей пригласят на прием в образовательное учреждение с оригиналами документов.

Через МФЦ. Электронное заявление заполнит специалист центра. Необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность родителя/законного представителя, свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающего родство заявителя.

В школе. До 30 июня можно подать заявление в школу, которая относится к микрорайону проживания ребенка. С 6 июля по 5 сентября — в других школах Ленобласти.

Более подробная информация о порядке приема детей, а также список необходимых документов, территорий и телефонах «горячих линий» можно найти на сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.