Ладожская орнитологическая станция приглашает волонтеров 

Ладожская орнитологическая станция объявила набор волонтеров на полевой сезон — с мая по конец октября.

Добровольцам предстоит помогать сотрудникам ЛОС в работах по наблюдению, отлову и кольцеванию птиц, а также в хозяйственной деятельности — шитье ловушек для птиц, ремонт ловушек и хозпостроек и многое другое.

Количество мест на каждую смену ограничено — от 1 до 4 человек. Минимальный срок пребывания на ЛОС – 10 дней.

Более подробная информация по ссылке.

Ранее мы рассказывали, что региональная общественная организация «Конно-сказочный хутор» выиграла грант и набирает волонтеров из всех районов Ленобласти для обучения конному делу. Занятия бесплатные.