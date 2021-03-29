По словам ведомства, с 2016 года пенсии выросли более чем на 3 тыс. рублей, составив 15 744 рубля на 1 января этого года.

Замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила о росте пенсий россиян более чем на 3 тысячи рублей. На 1 января 2016 года выплата составляла 12 673 руб, в то время как на 1 января 2021 года 15 744 руб. О таких цифрах рассказала Баталина, выступая на круглом столе в Совете Федерации.

По словам замминистра, размер пенсии не может быть ниже прожиточного минимума. Гражданам положена доплата, если пенсионные выплаты оказываются ниже этой величины. Более 6 миллионов пенсионеров воспользовались этой доплатой на на 1 января 2021 года.

Также рассказали о индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам на 6,3% с 1 января. С 1 января 2022 года пенсии будут проиденксированы на 5,9%, с 1 января 2023 года — на 5,6%, с 1 января 2024 года — на 5,5%. К 2024 году пенсии этой категории пенсионеров планируется довести до среднего уровня в 20 тыс. рублей. Об этом рассказали tass.ru.

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