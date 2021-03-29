В МЧС беспокоятся о распространении огня по всей площади эллинга. Также есть информация о находящихся внутри баллонах с пропаном.

29 марта, вечером, появилась информация о возгарании в водномоторном клубе в Мартышкино Ломоносовского района. Пожар начался в боксе с катерами.

Площадь горения составляет около 250 метров. Угроза распространения сохраняется, в том числе из-за ветра с Финского залива. Из здания эвакуировано пять 50-литровых пропановых баллона, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Санкт-Петербургу.

Информации о пострадавших нет, на месте работают спасатели и пожарные. Об этом рассказали 78.ru и группа ВКонтакте «Мы ломоносовцы«.