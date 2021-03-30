«Ленинградский ревизорро» проверил школьную столовую в Коммунаре

Первая проверка “Ленинградского ревизорро” прошла в школе №3 в Коммунаре Гатчинского района.

Заявку на посещение оставила мама ученицы начальной школы. Она пожаловалась на то, что дети получают холодные обеды. После дегустации женщина убедилась, что этот вопрос решен. И добавила, что блюда вкусные и сделаны по-домашнему. В проверке также участвовали сотрудник комитета общего и профессионального образования региона и восьмиклассница соседней школы №1.

Директора школы №1 Людмилы Шагай уточнила, что ранее в столовой были установлены специальные устройства для постоянного подогрева приготовленной еды. А все из-за того, что ученики из-за пандемии питаются в разное время.

Внешний вид подаваемых блюд участники “Ленинградского ревизорро” назвали «эстетичным» и «съедобным», а в столовой «чисто и вкусно», а детям представлен большой выбор блюд.

Напомним, «Ленинградский ревизорро» без предупреждения будет приезжать в школы и проверять вкусовые качества блюд, чистоту кухонь и столовых.