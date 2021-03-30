Жители Ленинградской области удостоились президентских наград, глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ.

За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения COVID-19 медалью Луки Крымского награждены главный специалист-эксперт отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленобласти Наталья Прокофьева и специалист территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Выборгском районе Ирина Сназина.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено заместителю главного врача ЛОГБУЗ «Детская клиническая больница» Леониду Рожавскому.