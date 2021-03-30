Три жителя Ленобласти получили президентские награды

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Жители Ленинградской области удостоились президентских наград, глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ.

За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения COVID-19 медалью Луки Крымского награждены главный специалист-эксперт отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленобласти Наталья Прокофьева и специалист территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Выборгском районе Ирина Сназина.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено заместителю главного врача ЛОГБУЗ «Детская клиническая больница» Леониду Рожавскому.

Вам будет интересно
Три жителя Ленобласти получили президентские награды путин, президентские награды, Ленобласть, здравоохранение
Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Весенний призыв в армию продлится с 1 апреля по 15 июля 2021 года. О подписании соответствующего распоряжения президентом стало известно...
29.03.2021 60
Автор