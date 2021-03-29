Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Весенний призыв в армию продлится с 1 апреля по 15 июля 2021 года. О подписании соответствующего распоряжения президентом стало известно в понедельник, 29 марта.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 134 650 человек», — сообщается на сайте Кремля

Служить родине отправятся граждане от 18 до 27 лет, которые не находятся в запасе и подлежат призыву на военную службу.