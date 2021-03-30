В здании тюрьмы Выборгского замка обнаружили старинные обои

Реставрация здания тюрьмы в Выборгском замке началась в феврале 2021 года.

В ходе подготовительных работ были демонтированы все временные конструкции и здание предстало в своем историческом облике. Было обнаружено и множество заложенных дверных проемов, за которыми под слоем штукатурки сохранились старые обои. Они показывают, как менялась мода оформления интерьеров с начала XX века по 1970-е годы.

Самые ранние из обнаруженных обоев выполнены в бежево-коричневой гамме с цветочным орнаментом. На обороте были приклеены фрагменты страниц финской газеты. Ее текст пропечатан готическим шрифтом, то есть газета была издана не позднее второго десятилетия XX века.

Самые молодые обои, судя по газетному обороту, датируются 1970-ми годами. На их обороте — выпуск «Комсомольской правды» от 12 апреля 1970 года с заголовком «Это почерк нашей пятилетки».