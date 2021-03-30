Комитет по социальной защите населения Ленобласти запускает «горячую линию»

Автор: Кира Нагорная
-
Поделиться

Специалисты Комитета с 31 марта по 2 апреля с 9 до 11.00 ответят на вопросы ленинградцев о ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Свои вопросы жители Ленобласти смогут задать набрав 8-800-350-06-05, добавочный 1. Также в работе «горячей линии» примут участие 31 марта — зампредседателя комитета Виктория Александрова, 1 апреля – председатель комитета Анастасия Толмачева, а 2 апреля – и. о. директора Центра социальной защиты населения Александр Маковский.

Напомним, что в другое время вопросы можно задать по номеру 8-800-350-06-05 (доб. 2), по телефонам филиалов ЦСЗН и в группах в ВКонтакте и Instagram.

Напомним, что в Ленобласти работает мобильное приложение «Соцзащита», где размещена актуальная информация о мерах социальной поддержки, начислениях и услугах. Оно доступно к бесплатному скачиванию через Google Play и App Store

Также в приложении можно найти ближайшее подразделение социальной защиты.

Вам будет интересно
Комитет по социальной защите населения Ленобласти запускает «горячую линию» соцзащита, Ленобласть, комитет по социальной защите
Районы Ленобласти отчитались об итогах работы за 2020 год
В Ленинградской области муниципальные районы провели отчетные собрания - главы Бокситогорского, Гатчинского, Лужского и Ломоносовского районов о проделанный работе за...
05.03.2021 371
Автор