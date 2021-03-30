Комитет по социальной защите населения Ленобласти запускает «горячую линию»

Специалисты Комитета с 31 марта по 2 апреля с 9 до 11.00 ответят на вопросы ленинградцев о ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Свои вопросы жители Ленобласти смогут задать набрав 8-800-350-06-05, добавочный 1. Также в работе «горячей линии» примут участие 31 марта — зампредседателя комитета Виктория Александрова, 1 апреля – председатель комитета Анастасия Толмачева, а 2 апреля – и. о. директора Центра социальной защиты населения Александр Маковский.

Напомним, что в другое время вопросы можно задать по номеру 8-800-350-06-05 (доб. 2), по телефонам филиалов ЦСЗН и в группах в ВКонтакте и Instagram.

Напомним, что в Ленобласти работает мобильное приложение «Соцзащита», где размещена актуальная информация о мерах социальной поддержки, начислениях и услугах. Оно доступно к бесплатному скачиванию через Google Play и App Store

Также в приложении можно найти ближайшее подразделение социальной защиты.